Burak Maviş'den Üstel eleştirisi: Torpil düzeni dayatmaya çalışanların hesabı sandıkta sorulacak

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) Başkanı Burak Maviş, Başbakan Ünal Üstel’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da işaret ederek dile getirdiği iddia edilen “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” sözlerini eleştirdi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, bu sözlerin yıllardır dile getirilen "vasatlığa, ranta, yolsuzluğa ve torpile dayalı" UBP zihniyetinin "en açık itirafı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Vasatlığın iktidarı UBP-DP-YDP üçlüsü döneminde siyaseti yozlaşmanın geldiği noktayı ve kamuda eşitlik, liyakat ile adaletin yok edilmesi için çalıştıklarını ortaya koymaktadır" denildi. KTÖS, UBP-DP-YDP üçlüsünün "gündemi dağıttığını, krizleri olağanlaştırdığını ve popülist söylemlerle sorumluluktan kaçtığını" iddia etti.

Gençlerin yazılı sınavlarda elde ettiği başarıların sözlü mülakatlarda siyasi müdahaleyle gölgelenebileceğine dikkat çeken sendika, "Bundan sonra KHK mülakatlarına siyasi müdahale sözü vermek seçim rüşvetidir. Yazılıda başarı kazanan gençlerin hakkını gasp etmek, işsizliği siyasi bağlantıya mahkûm etmek ve kamu hizmetini partizanlığa teslim etmek demektir" ifadelerini kullandı.

Maviş, gençlerin emeklerinin hiçe sayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkenin gençleri yıllarca emek verip ülkesine faydalı olmaya çalışırken, ‘biz sözlüde hallederiz’ yaklaşımı açık bir emek hırsızlığıdır" dedi. KTÖS, torpil düzeni dayatmaya çalışanların "hesabının sandıkta sorulacağını" belirtti.

Açıklamada ayrıca, KTÖS ve diğer örgütlü sendikaların, gençlerin emeğini korumak için bu tür girişimlere geçit vermeyeceği ifade edildi.