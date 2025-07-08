Burak Maviş'ten eylem çağrısı: Kadrosuzluk değil, kadro hakkı istiyoruz

KTÖS, rehberlik, özel eğitim ve öğretmen yardımcılığı alanlarında yıllardır süren kadro eksikliğine dikkat çekmek amacıyla eylem düzenleyecek.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni ve öğretmen yardımcısı kadrolarındaki sistematik ihmal ve keyfi kadro politikalarını protesto edeceklerini belirtti.

Maviş, 10 Temmuz Perşembe günü saat 09.30’da Eğitim Bakanlığı önünde yapılacak eylem ve basın açıklamasına, kadro bekleyen eğitim emekçilerinin de katılacağını kaydetti.

Bu eylemin, kamusal eğitimin taşıyıcı unsurlarına gözlerini kapatan siyasi anlayışa karşı bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayan Maviş, “Kadrosuzluk değil, kadro hakkı istiyoruz. Geçicilik değil, kamusal güvence talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KTÖS, tüm basın mensuplarını eylemi izlemeye ve kamuoyuna taşımaya davet etti.