Buranay: "Bölge halkı hizmete doyacak"

Halkın Partisi Mehmetçik Belediye Başkan adayı Kani Buranay ve Belediye Meclis Üyesi adayları bölge ziyaretlerine devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da katılım gösterdiği ziyaret esnasında, ülkenin her köşesinin hizmet noktası olduğunu düşündüğünü söyleyen Buranay, bu hizmetlere hasret kalan insanımızın yeni dönemde hizmete doyacağına işaret etti.

Bölge halkına hitaben yaptığı konuşmasında Buranay, “kentlerimizi iyi yönetecek, kötü yönetimden kaynaklanan mutsuzluklara son vereceğiz. Huzur veren kentleri halkımızla birlikte kuracak, neşeli insanların dolaştığı kentleri hayal olmaktan çıkarıp gerçek yapacağız.” dedi.

Bakan Atakan ise bölge ziyareti esnasında, takılması yönünde yoğun talep olan Kumyalı-Dipkarpaz hız tespit kamerasının ilgili yere takılacağını söyledi.