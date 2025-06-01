Buse Savaşkan, Opole High Jump Festival yarışmasında ikinci oldu

KKTC Atletizm Federasyonu elit atleti Buse Savşakan, Polonya’daki 19. Opole High Jump Festival’de 1.88’lik atlayışıyla sezonun en iyi derecesini elde ederek ikinci oldu.

Polonya’da düzenlenen 19’uncu Opole High Jump Festival’de 1.88’lik derecesi ile ikinci olan Buse, bu sezonki en iyi derecesini elde ederek sezonun geri kalanı için iddiasını ortaya koydu

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savşakan, Polonya’da ikinci oldu.

World AthleticsContinentalTour – Silver kapsamında organize edilen turnuvalardan olan ve Opole Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen 19’uncu Opole High Jump Festival’de yarışan Buse, 1.88’lik derecesi ile hem sezonun kendi en iyi derecesini elde etti, hem de ikinci oldu.

Elit atlet 1.74, 1.78, 1.82, 1.85 ve 1.88’lik dereceleri ilk hakkında geride bırakırken, 1.91’lik yüksekliği geçemedi ve yarışı 1.88 ile noktalayarak sezonun en iyi derecesine imza attı. Bu sonuçla Buse, 1.93 ile birinci olan İsveç’ten EngleNilson’un ardından 1.88 ile ikinci olarak yarışmayı tamamladı.