Ülkenin iki önceliği var

1- Pandemi

2- Asgari ücret

Maalesef bizi yönetenler ikisini da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

Her ikisini da aylar önce bitirmeleri gerekirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile başlayan müdahale devamında bir Partinin başkanlık seçimine sonrasında da kim Başbakan kim Hükümet olacak kavgasına dönüştü.

Sonunda müdahale ile sözde her ikisi da halledildi sanıldı.

Hükümet kuruldu bir başka kavga başladı.

Hükümette yer alan Başbakan yardımcısı sülale boyu ‘’Bu ülkede yolsuzluk var’’diyerek her gün yok elimizde şöyle belge var tok böyle belge var diye (Bütünüyle ortağına yönelik)saldırı başlattı.

Heyse ki bu günlerde sesini kesti. Belki de ona da bir müdahale yapıldı.

Şimdi, da bütçe maratonu vekiller meclis kürsüsünde gündem olmanın peşinde.

Neyin bütçesini yapıyorsunuz onu da bilen yok.

Yıllardır Büyük bir bütçe açığı ile yönetilen izinsiz ve katkısız hiçbir şeyi halledemeyen Hükümetlerin bütçesi mi olur.

Bu durumda en kolay yoldan yıllık enflasyon oranında bütçe düzenlemesi yapar bir günde bitirir ülkenin gerçeklerine dönersiniz.

Yukarıdaki sorunların birincisi ülkenin genelinde insanların yaşamını sağlayacak maddi miktarı belirlemek.

İkincisi da vatandaşın yaşamasını sağlamak.

Siz İktidarı ile muhalefeti ile bu iki konuya yoğunlaşacağınıza Mecliste pirili oynarcasına bütçe adı altında birbirine çulli takmanın peşindesiniz. Yazıklar olsun.

Size oy verenler acaba verdikleri oydan pişmanlık duyuyorlar mı?

Şüpheliyim..bedel öderken bir düşünsünler