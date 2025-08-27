  • BIST 11427.89
Büyük kazada yaralıların ismi açıklandı

Girne-Değirmenlik Anayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı...
Büyük kazada yaralıların ismi açıklandı

Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Filiz Gülcan YALÇIN (K-53) yönetimindeki TRL 961 plakalı araç, dikkatsiz şekilde yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Taylan GÜLPINAR (E-28) yönetimindeki RL 814 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada, her iki sürücü ile TRL 961 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hanife ŞENAL (K-39) ve Elif CANKAYA (K-30) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

 

