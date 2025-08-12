  • BIST 10967.15
Büyük vurgun... Şirketin parasını çaldı

Haspolat’ta meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.D yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Mayıs-Temmuz 2025 tarihleri arasından Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin Satış Temsilcisi olarak Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesindeki müşterilerine toplam 1 milyon 185 bin TL olan tütün ürünlerini satıp almış olduğu parayı müstahdemi olduğu firmanın muhasebesine vermeyerek "Müstahdem tarafından Sirkat" suçunu işlediğini belirtti.

Polis yapılan şikâyet üzerine aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verip, işlediği suçları kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlının ürün sattığı yerlerin tespit edilerek, gerekli ifadelerin alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirten polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

 

 

