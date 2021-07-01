  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Çağla Şikel Denize Doyamadı! Kim Der 42 Yaşında

» »
Çağla Şıkel denize doyamadı! Kim der 42 yaşında
Çağla Şikel Denize Doyamadı! Kim Der 42 Yaşında

Çağla Şıkel denize doyamadı! Kim der 42 yaşında

İzmir, Çeşme’de dört aylığına bir ev kiralayan ve Bodrum’da evi olmasına rağmen Çeşme’de tatil keyfi yaşayan Çağla Şikel, objektiflere yakalandı.

 Ailesiyle birlikte tatil yapan Şikel, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

caglasikel1.png

Bu yaz koronavirüs pandemisi nedeniyle Çeşme’den yer kiralayan ve eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları ve annesiyle birlikte güneşin tadını çıkaran Şikel, beyaz bikinisi ile dikkatlerin üzerinde olmasını sağladı.

Bodrum’da evi olmasına rağmen bu yaz tatil için Çeşme’yi tercih eden Şikel, ailesi ve yakın akrabalarıyla kalabalık bir tatili tercih ederek keyifli anlar yaşadı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hepsiburada'nın tüm hisseleri Hanzade Doğan Boyner'de toplandı15 Haziran 2021 Salı 17:01
  • Koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için üretilen pisuvarların satışı arttı09 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
  • Hülya Avşar'dan İlber Ortaylı'ya: Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin, tamam mı? (VİDEO)08 Haziran 2021 Salı 22:57
  • Bin 438 kadın yardım istedi!01 Haziran 2021 Salı 10:44
  • TOCED birimlerinin kuruluş toplantıları devam ediyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:58
  • Lady Gaga: 19 yaşındayken tecavüz sonucunda hamile kaldım22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:54
  • Olimpiyat efsanesi Aussie baş aşağı emzirme fotoğrafıyla "dikkat çekmekle" suçlandıktan sonra yanıt verdi17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:21
  • Kadınlar, Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası için Meclis önünde toplandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:08
  • KAYAD: "Ev içi şiddet yasasının geçmesi toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacaktır"02 Mayıs 2021 Pazar 18:50
  • Feyza Aktan: ''Özcan Deniz beni birçok kez dövdü''13 Nisan 2021 Salı 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti