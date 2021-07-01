Çağla Şikel Denize Doyamadı! Kim Der 42 Yaşında

Çağla Şıkel denize doyamadı! Kim der 42 yaşında

İzmir, Çeşme’de dört aylığına bir ev kiralayan ve Bodrum’da evi olmasına rağmen Çeşme’de tatil keyfi yaşayan Çağla Şikel, objektiflere yakalandı.

Ailesiyle birlikte tatil yapan Şikel, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Bu yaz koronavirüs pandemisi nedeniyle Çeşme’den yer kiralayan ve eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları ve annesiyle birlikte güneşin tadını çıkaran Şikel, beyaz bikinisi ile dikkatlerin üzerinde olmasını sağladı.

Bodrum’da evi olmasına rağmen bu yaz tatil için Çeşme’yi tercih eden Şikel, ailesi ve yakın akrabalarıyla kalabalık bir tatili tercih ederek keyifli anlar yaşadı.