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Cahitoğlu: Spora yapılan yatırıma önem veriyoruz

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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, sporda tesisleşmeye önem verdiklerini kaydederek, güzel tesisleri bütün bölgelere yaymak gerektiğini belirtti
Cahitoğlu: Spora yapılan yatırıma önem veriyoruz

Başbakanlık Müsteşarı  Hüseyin Cahitoğlu, gençlerin spora yöneldiğinde kötü alışkanlardan uzaklaşacağını ve sağlıklı yaşamı tercih edeceğini belirterek, gençlerin spora yönelmesi için sporun tüm alanlarına yatırım yapmak gerektiğini söyledi. Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu ve yönetimini ülkeye kazandırdıkları tesis için kutlayan Cahitoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in vizyonu doğrultusunda kalan sürede tesise gerekli tüm yatırımları Başbakanlık Spor Dairesi olarak yapmaya hazır olduklarını söyledi. Cahitoğlu, sporda tesisleşmeye önem verdiklerini kaydederek, güzel tesisleri bütün bölgelere yaymak gerektiğini belirtti.

Başbakanlık Müsteşarı  Hüseyin Cahitoğlu, Girne’de bulunan Doğan Türk Birliği tesisini yerinde inceleyerek Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu’dan bilgi aldı.

Cahitoğlu tesisi incelemesinde yaptığı açıklamada, Bayar Piskobulu’nun şu anki tesisi ülkeye kazandırmak için verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerden olduğunu söyledi. Kısa süre önce bölgeyi incelemeye geldiğinde şu anki yerin  farklı durumda olduğunu bugün ise mükemmel bir tesisin özelde Doğan Türk Birliği, genelde ise ülke sporuna kazandırıldığını söyledi. Bayar Piskobulu’nun ve yönetiminin bu tesisi açma sözünü verdiğini anımsatan Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, kısa süre sonra  açılışını yapacakları tesis  için emeği geçenlere teşekkür etti, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yatırımları hızlandıracağız
Özellikle gençlerin, sağlıklı zemin ve sağlıklı alanlarda hayat sürmeleri için bu tür tesislerin şart olduğunu ifade eden Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de vizyonu doğrultusunda sporun tüm alanlarına yatırım yapacaklarını söyledi. Cahitoğlu"Gençlik spora yöneldiğinde kötü alışkanlıklardan uzaklaşır; sağlığı ve sağlıklı yaşamı tercih ettiğini söyleyerek, bugün ülkenin mükemmel bir tesis kazandığını böyle güzel tesisi bölgelere yaymak gerektiğini belirtti.

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