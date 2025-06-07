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Çalıntı Bisikleti Takas Edip Dolandırıcılık Yaptı: Lokmacı Kapısı’nda Yakalandı

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Güney Kıbrıs’tan çaldığı bisikleti Lefkoşa’da bir işletmede cep telefonuyla takas ederek sahtekârlıkla mal temin eden 54 yaşındaki I.K., Lokmacı Sınır Kapısı’ndan giriş yaparken yakalandı.
Çalıntı Bisikleti Takas Edip Dolandırıcılık Yaptı: Lokmacı Kapısı’nda Yakalandı

5 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen olayda, 54 yaşındaki I.K.’nin dolandırıcılık amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinden çalmış olduğu bir bisikleti kendisine aitmiş gibi göstererek, işletme sahibini kandırdığı tespit edildi.

I.K.’nin, çalıntı bisikleti 2.500 TL değerindeki bir cep telefonu ile takas ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, zanlı I.K., 6 Haziran 2025 tarihinde Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı sırada yakalanarak tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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