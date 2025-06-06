Çalışan sayısı... %48 KKTC, %52 Diğer

Ülkede sosyal sigortalara kayıtlı çalışanların %48’ini KKTC vatandaşları, %52’sini ise Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşları oluşturuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası'nın 2025 yılının ilk çeyreğine dair verilerine göre, ülkede sosyal sigortalara kayıtlı çalışanların %48’ini KKTC vatandaşları, %52’sini ise Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşları oluşturuyor.

2024 Ekim ayında KKTC’de sosyal sigortaya kayıtlı çalışan sayısı 159.321 iken, bu sayı 2025 Ocak ayında 159.510’a çıktı.

Aynı dönemde çalışma izniyle çalışan sigortalı sayısı %0,1’lik artışla 82.711’den 82.891’e yükseldi. 2025 Ocak ayı itibarıyla sosyal sigortalı çalışanların %48’i KKTC uyrukluyken, %27,9’unu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve %24,1’ini ise diğer ülke vatandaşları oluşturdu. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla çalışma izniyle çalışanların sayısı, KKTC vatandaşı çalışanların sayısını geçmiş oldu.