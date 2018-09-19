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Çalışma Dairesi Girne’deki kaçak işçi denetimlerinde göz açtırmadı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla ülke genelinde yapılan rutin denetimler kapsamında; dün Girne’de 44 işyerinde kaçak işçi teftişi yapıldı.
Çalışma Dairesi Girne’deki kaçak işçi denetimlerinde göz açtırmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla ülke genelinde yapılan rutin denetimler kapsamında; dün Girne’de 44 işyerinde kaçak işçi teftişi yapıldı.

Daire tarafından yapılan denetimlerde 55 çalışan kontrol edilirken; 5 çalışma izinsiz işçi tespit edildi ve 13 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

Denetlenen 55 çalışanın 26’sının KKTC uyruklu, 15’inin TC uyruklu çalışma izinli, 9 ‘unun ise 3. uyruklu çalışma izinli olduğu tespit edilirken; 5 kişinin çalışma izinsiz TC uyruklu olduğu saptandı.

Çalışma Dairesi tarafından 2 TC uyruklu çalışma izinsiz işçi çalıştıran Restoran sahibi Feriha Yılmaz isimli işverene 5240 TL, 2 TC uyruklu çalışma izinsiz işçi çalıştıran Doğaçlar Ticaret Ltd’e 5240 TL ve Fotoğraf Stüdyosu sahibi Sami Ölmez isimli işverene ise 1 TC uyruklu çalışma izinsiz işçi çalıştırdığı için 2620 TL idari para cezası kesildi.

Lefkoşa’da yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ise; İkonis İnşaat’a ait inşaatta, yasal mevzuat kapsamında, Çalışma Dairesi tarafından, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edilerek inşaatın faaliyeti durduruldu. İnşaatın taşeronluğunu yapan Melga İnşaat’a da 1 kaçak işçi çalıştırdığından dolayı 2620 TL tutarında idari para cezası kesildi.

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