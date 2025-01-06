  • BIST 10124.68
  • Altın 3016.913
  • Dolar 35.3654
  • Euro 36.3831
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Çalıştığı dövizciyi soydu!

» »
Lefkoşa’daki bir döviz bürosunda çalışan A.K., bozdurduğu döviz işlemlerinin kayıtlarını manipüle ederek 150 bin 855 TL'yi sirkat etmekle suçlandı. 2024 yılı Ocak ayından itibaren 5 bin 768 işlemi sildiği tespit edildi
Çalıştığı dövizciyi soydu!

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Ergün, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda müstahdem olarak çalışan zanlının 1 Ağustos 2024 ile Kasım 2024 tarihleri arasında alım satım işlemlerinde oluşan kur farklarından parayı sirkat ettiğini kaydetti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aleyhinde derdest emri alındığını ve zanlının polise teslim olduğunu anlattı.

Polis memuru, zanlının 1 Ocak ile Kasım 2024 tarihleri arasında 5 bin 35 adet işlemi sildiğini ve ocak ayından itibaren kur farklarını çaldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının sildiği 5 bin 35 işlemden  2 bin 411’inden oluşan kur farkından 618 bin 41 TL parayı sirkat ettiğini tespit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, 2 bin 624 işlemle ilgili araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanmadan önce 2 farklı casinoya 46 kez giriş yaptığının belirlendiğini ve ne kadar harcama yaptığının araştırılacağını söyledi.

Polis, zanlının 2 adet yüksek fiyatlı cep telefonu aldığını, ayrıca bir arkadaşına borç para verdiğini tespit ettiklerini kaydetti. Ergün, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini kaydetti.

   Sistemde incelemenin devam ettiğini söyleyen, çalınan paraların bulunmadığını kaydeden polis, zanlının aleyhinde 4 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma amaçlı 4 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kudret Özersay: Seyrüsefer zammı yasaya da Anayasa’ya da aykırıdır06 Ocak 2025 Pazartesi 13:22
  • KKTC’de bulunan yıpranmış euro banknotların piyasadan çekilmesi düşünülüyor06 Ocak 2025 Pazartesi 12:54
  • Kanunsuz Avlanmaya Yasal İşlem06 Ocak 2025 Pazartesi 12:54
  • Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden Parkinson hastalığı hakkında seminer06 Ocak 2025 Pazartesi 12:45
  • Bağlıköy ve Demirhan’da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı06 Ocak 2025 Pazartesi 12:20
  • Yunanistan, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 40 bin Euro bağışladı06 Ocak 2025 Pazartesi 12:13
  • Görmezler Derneği duyarlılık çağrısı yaptı...06 Ocak 2025 Pazartesi 11:42
  • TDP’de gündem Cumhurbaşkanı adaylığı: Akıncı PM toplantısına katılacak06 Ocak 2025 Pazartesi 10:27
  • Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi gündemde06 Ocak 2025 Pazartesi 10:19
  • Meclis’te yılın ilk toplantısı bugün: Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi gündemde06 Ocak 2025 Pazartesi 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti