  • BIST 10861.81
  • Altın 4394.495
  • Dolar 40.6764
  • Euro 47.1059
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Çalıştığı iş yerinden 1 milyon çalmakla itham edildi!

» »
Haspolat’ta çalıştığı şirkete ait 1 milyon TL’den fazla parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan Berk Demir, 8 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.
Çalıştığı iş yerinden 1 milyon çalmakla itham edildi!

Haspolat’ta meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berk Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşak, huzurda bulunan zanlı Berk Demir’in Mayıs-Temmuz 2025 tarihleri arasından Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Âdem Kaner Ltd. Şirketinde Satış Temsilcisi olarak Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesindeki müşterilerine toplam 1,011.173 TL olan tütün ürünlerini satıp almış olduğu parayı müstahdemi olduğu Âdem Kaner Firmasının muhasebesine vermeyerek "Müstahdem tarafından Sirkat" suçunu işlediği yönde şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis yapılan şikâyet üzerine aynı gün Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vermiş olup işlemiş olduğu suçları kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak temin edilen gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini ve sirkat ettiği düşünülen mablağın artmasının muhtemel olduğunu ve şirkket muhasebesi tarafından yapılan sayımın devam ettiğini belirterek zanlının serbest kalması halinde tahkikatın seyrine etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme Yargıç Zehra Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdinç Gündüz bugün son yolculuğuna uğurlanacak04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:50
  • Elcil: Satılan mal "Eşdeğer mal" Helal mal...04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:47
  • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yolu kanalizasyon çalışmaları nedeni ile araç trafiğine kapatılacak03 Ağustos 2025 Pazar 16:13
  • David Luiz Baf'ta03 Ağustos 2025 Pazar 16:11
  • İçimizdeki mankurtlar KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaret ediyor03 Ağustos 2025 Pazar 13:36
  • Trafik denetimlerinde, 225 kez cezai işlem uygulandı03 Ağustos 2025 Pazar 12:59
  • Hava genellikle az bulutlu03 Ağustos 2025 Pazar 12:57
  • Çevreye rahatsızlık veren alkollü iki kişi tutuklandı03 Ağustos 2025 Pazar 12:54
  • Çalıştığı işyerinden 1 milyon 11 bin lira çaldı03 Ağustos 2025 Pazar 12:53
  • Lefkoşa'da 3 tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi03 Ağustos 2025 Pazar 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti