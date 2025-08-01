Çalıştığı iş yerinden para çalan kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, Haspolat Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan B.D.’nin (E-34), sattığı tütün ürünleri karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 1 milyon 11 bin 173 TL'yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, B.D. tespit edilerek, tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.A.(E-31) kamuya açık yerde, Girne’de ise 166 miligram alkollü içki tesiri altındaki K.K.(K-33) bulunduğu restoran içerisinde yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı.

Polis, sözkonusu kişiler aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

-İskele’de sakin Hamıdreza Meratıshırazı aranıyor

İskele’de sakin Hamıdreza Meratıshırazı’nin (E-37), kullanımındaki SJ 625 plakalı araç ile kaldığı ikametgahtan ayrıldığı dün sabah saat 10.30'dan beri geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

-Söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Dikmen Kavşağı yakınlarında, Uğur Onarır’ın kullanımındaki UE 365 plakalı arkası açık kamyonda, muhtemelen söndürülmeden atılan sigara izmaritinin aracın arka kısmında taşınan kartonlar üzerine düşüp, alevlenmesi sonucu dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın arka kısmında taşınan 1 adet 48’lik buzluk tipi klimanın iç ve dış üniteleri, 2 adet 12’lik klimanın iç ve dış üniteleri ile yangının bölgedeki kuru otlara sirayet etmesi sonucu 250 metrekare ebatında kuru otlar yandı.

Çıkan ısıdan dolayı ise, aracın arka kasasının tahta zemini, ön kabin şoför kısmı, iç kapı aksamları ve dış kaportası zarar gördü.