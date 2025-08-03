Çalıştığı işyerinden 1 milyon 11 bin lira çaldı

Haspolat’ta çalıştığı iş yerinden para çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, Haspolat Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan B.D.’nin (E-34), sattığı tütün ürünleri karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 1 milyon 11 bin 173 TL'yi şirket muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, B.D. tespit edilerek, tutuklandı.