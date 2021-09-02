Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?

Bu sorunun cevabını sizler kadar bende merak ediyorum...

Her yıl “acaba bu yıl Türkiye yarışmaya katılacak mı” sorusuna yanıt olumsuz olsada TÜRKİYE izleyicileri yarışmayı takip edenlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.

Bugüne kadar tek bir zaferi olan Türkiye’ye bu heyecanı ise Sertab Erener Everyway That I Can adlı şarkısı ile yaşattı. Yıl 2003 idi.

167 puanla zaferi kazanan TÜRKİYE Avusturya, Hollanda, Belçika, VE Bosna-Hersek’ten 12 puan almıştı. İsveç, Letonya, İzlanda ve Norveç gibi ülkelerden iyi puan alması da dikkat çeken bir detaydı.

İstanbul’da bir yıl sonra 2004’de gerçekleşen yarışmada ise ilkler yaşanmıştı. Yarışmada ilk kez yarı finalli sistem uygulanmıştı. Andorra, Arnavutluk, Belarus ilk kez yarışmaya katılmıştı.

Günümüze gelindiğinde ise son yıllarda Türkiye’nin yeniden yarışmaya dönmesi ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım var. Bu duruma ne yanıt verilir bilinmez ama Türkiye’nin bugüne kadar ki performanslardan çok etkilenmiş olunması bu duruma en güzel yanıt olur diye düşünmekteyim.

Gelelim konumuza. Acaba Türkiye yarışmaya 2022 yılında dönerse yani tam 10 yıl sonra dönersi ülkeyi kim temsil edecek?

Kimin şansı daha fazla olur?

Acaba TRT kadın sanatçı göndermeme kararınından vazgeçer mi? Vazgeçerse hangi kadın sanatçı Türkiye’yi temsil eder?

Son yıllarda yıldızı parlayan birçok kadın sanatçı var. Bunlardan biri de Zeynep Bastık.

Yoksa Şubat ayında ingilizce şarkısı ile dikkat çeken Aleyna Tilki mi?

Yoksa Türkiye’nin pop kraliçelerinden biri olan ve klipleri ile olay olan Hande Yener ile mi Türkiye bu yarışmaya geri dönüş yapar?

Ya da Hadise yeniden yarışmaya geri döner ve ateşi yeniden alevleyip birinci olur mu?

Acaba Sertab Ereneryeni bir zafer elde etmek için yeniden katılır mı?

Yarışmada son yıllarda rock alt yapılı şarkılar başarılı olunca acaba Şebnem Ferah, Duman, Fatma Turgut, gibi sanatçılar ile mi yoluna devam eder?

Belki de manga yarım kalan işi tamamlar ve kıl payı kaçırdığı birinciliği ikince kez Türkiye’ye getirir?

Belki de son yılların başarılı erkek vokallerinden Türkiye yarışmaya Edis ile mi döner?

Belki de bu videoda adı geçmeyen bir isim mi olur?

Kim bilebilir belki de bir rap sanatçısı ve pop sanatçısı birlikte yapılan düet çalışma ile mi Türkiye bu yarışmada ben de varım der ve yeniden yarışmaya katılır.

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