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Candan Girit'te vurguladı: Türk-Yunan yakınlaşması Kıbrıs'a da yansımalı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısına katıldı.
Candan Girit'te vurguladı: Türk-Yunan yakınlaşması Kıbrıs'a da yansımalı

Yunanistan Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve AKPA Başkanı'nın da hazır bulunduğu komite toplantısında Armağan Candan bir konuşma gerçekleştirdi.

Temmuz ayında Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde tarafların yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini vurgulayan Candan, kişisel temsilci Holguin'in şu anda adada iki tarafla temaslarda bulunduğunu, ardından da Ankara ve Atina'ya gideceğini komitenin bilgisine getirdi.

Avrupa Birliği'nin de geçtiğimiz günlerde bir Kıbrıs özel temsilcisi atadığını aktaran Candan, Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda gelişen olumlu atmosferin ve karşılıklı diyaloğun bölge için memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'taki ortamın son günlerde özellikle mülkiyetle ilgili davalar nedeniyle gerildiğini söyleyen Candan, iki liderin gerginliğin azaltılması ve yeni geçiş kapılarının açılması başta olmak üzere güven yaratıcı önlemlere ilişkin ilerleme kaydetmeleri yönünde teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Dış İşleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de Armağan Candan'ın sorusuna verdiği cevapta Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen karşılıklı görüşmelerin içeriğine ilişkin somut ilerlemeleri ve Yunanistan'ın Kıbrıs konusuna dair mevcut pozisyonunu komite ile paylaştı.

Candan son olarak, Kıbrıslı Türk, Rum, Türkiye ve Yunanistan milletvekillerinin bir arada bulunduğu AKPA'nın karşılıklı diyaloğun gelişmesi için son derece önemli bir platform olduğunu ve AİHM'in de içinde bulunduğu Avrupa Konseyi'nin önümüzdeki dönemde başka mülkiyet ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili olmak üzere Kıbrıs'taki ortamın iyileştirilmesi yönünde inisiyatifler geliştirmesi çağrısında bulundu.

 

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