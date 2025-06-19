Çarptığı yayanın hayati tehlikesi var

Balıkesir’de ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan A.K tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Aki mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30’da Balıkesir’de Hüseyin Özgit caddesinde zanlı A.K'nin ZE 558 plakalı aracıyla seyrederken bir evin önüne geldiğinde 60 yaşındaki Filiz Cıgıt’a aracın sol ön kısmı ile çarptığını belirtti. Polis, Filiz Cıgıt’ın 112 acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti. Cıgıt’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyleyerek, hayati tehlikesi bulunduğuna vurgu yaptı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen polis, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.