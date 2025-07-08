Çatalköy-Değirmenlik dağ yolu için ortak çözüm arayışı

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhın bölge halkı için ciddi bir tehlike oluşturduğu vurgulanarak, bu duruma karşı tüm ilgili paydaşlarla birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un çağrısıyla gerçekleşecek toplantıya, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, birlikler, dernekler, bölge halkı ve katkı koymak isteyen herkes davet edildi.

Toplantı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da Acapulco Hotel Konferans Salonu’nda yapılacak.

Başkan Kırok, “Gelin, bu tehlikeli yol için birlikte çözüm üretelim” diyerek tüm kesimleri dayanışmaya davet etti.