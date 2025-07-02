Çatalköy’de İnşaatta Demir Borulu Saldırı

İnşaat alanında çıkan tartışmada, bir şahıs demir boru ile iş arkadaşını ciddi şekilde darp etti. Zanlı tutuklandı.

01 Temmuz 2025 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Çatalköy’de yapımı devam eden bir inşaat alanında ciddi darp olayı meydana geldi. İddiaya göre, çalışanına bağırdığı gerekçesiyle kaynak ustası M.D. (E-53), inşaat alanında çalışan diğer bir kaynakçı K.K. (E-47) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., inşaat alanından aldığı demir boru ile K.K.’nin sol kulak ve omzuna vurdu.

Olayda ciddi şekilde yaralanan K.K. hastaneye kaldırılırken, zanlı M.D. polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor