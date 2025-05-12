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Çatalköy’deki kurşunlama olayı: Ülkeye geldiği gibi tetiğe bastı

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Çatalköy’de meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılan Görkem Mete’nin suçu işlediği gün ülkeye geldiği tespit edildi. Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Çatalköy’deki kurşunlama olayı: Ülkeye geldiği gibi tetiğe bastı

Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırı zanlısı 21 yaşındaki zanlı Görkem Mete tutuklanmasının ardından Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlıer, 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’da Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirterek zanlı Görkem Mete’nin kanunsuz olarak taşıdığı tabancayla, N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına ateş açtığını belirtti.

ÜLKEYE GELDİĞİ GÜN SUÇ İŞLEDİ

Polis, zanlının aynı gün yani 11 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini, ilgili evin bahçesindeki araca neden ateş açtığının ise henüz belirlenemediğini kaydetti. Polis memuru Şanlıer zanlının kurşunlama olayından kısa süre sonra taksi ile kaçarken 40 dakika içinde tespit edilerek yakalandığını, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tabanca ile kıyafetlerini bir dere yatağına attığını söylediğini aktardı.

OLAYDA KULLANILAN TABANCA EMARE OLARAK ALINDI

Polis zanlının gösterdiği yerde 1 adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve 1 adet tişört emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini silahın balistik incelemeye gönderildiğini, zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan savcı Ali Hidayet, 2025-2026 Adli Yıl sürecinde Girne Kaza Mahkemesi’nde toplumda infiale neden olan silahlı saldırı suçunun 4. Kez işlendiğini söyleyerek talep edilen sürenin olayın aydınlatılabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

“KEŞKE YAPMASAYDIM”

Mahkemede söz alan zanlı Görkem Mete işlediği suçtan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek, “Keşke yapmasaydım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel soruşturmanın ciddiyetine değinerek talep edilen sürenin makul olduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talebini onayladı.

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