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Çavuş: Destekler zamanında ödendi, ödenmeye devam edecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarımsal desteklerin bugüne kadar olduğu gibin bundan sonra da planlı ve zamanında ödeneceğini bellirtti.
Çavuş: Destekler zamanında ödendi, ödenmeye devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yöneticileri ve üreticilerle bir araya geldi. Görüşmede, tarım sektörüne yönelik destek politikaları, sürdürülebilir üretim, kuraklıkla mücadele ve üretici talepleri ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuş, son iki yılda tarımsal desteklerin planlı ve zamanında ödendiğini belirterek, bu uygulamanın hem üreticilerin yükünü hafiflettiğini, hem de sektörde sürdürülebilirliği güçlendirdiğini vurguladı.

“Bugüne kadar olduğu gibi, destek ödemelerini aksatmadan sürdüreceğiz. Üreticimizin emeği karşılıksız kalmayacak” diyen Çavuş, tarımda öngörülebilirlik, verimlilik ve ekonomik istikrar için desteğin sürekliliğinin şart olduğunu ifade etti.

Kuraklıkla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çavuş, Kuraklık Komitesinin önümüzdeki günlerde toplanarak nihai kararları vereceğini söyledi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun korunması ve etkin yönetilmesinin önemine de dikkat çeken Çavuş, tarımsal risklerin azaltılması ve sürdürülebilir üretim yapısının güçlendirilmesi için iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Çavuş, “Fon gelirlerini hep birlikte sahipleniyor, en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz,” dedi.

Çavuş, tohumluk arpa konusunun da üreticiler açısından önem taşıdığını ifade ederek, “Tohumluk arpa konusunda gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Üreticimizi memnun edecek, ihtiyaçlara yanıt veren bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bu süreci üreticimizin görüş ve katkılarıyla şekillendirmeye hazırız,” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Karanfiloğlu Kızılduman ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci de katıldı.

 

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