  • BIST 10807.24
  • Altın 4712.112
  • Dolar 41.2517
  • Euro 48.2617
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Çavuşoğlu: AÖA'daki skandal doğru olsaydı şu anda o öğretmen okulda olmazdı

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki taciz iddialarına ilişkin konuşarak, "Skandal doğru olsaydı şu anda o öğretmen okulda olmazdı” dedi.
Çavuşoğlu: AÖA'daki skandal doğru olsaydı şu anda o öğretmen okulda olmazdı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına konuk olarak, eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde meydana geldiği iddia edilen taciz olayıyla ilgili olarak, “Skandal doğru olsaydı şu anda o öğretmen okulda olmazdı” dedi.

Çavuşoğlu, bir öğretmen tarafından taciz edildiğini iddia eden kişinin Temmuz ayında okul idaresine şikayette bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve devam ettiğini söyledi. İddia sahibinden ceza verilmesi için kanıt istediklerini ifade eden Bakan, söz konusu kişinin mesajları sildiğini söylemesi üzerine, iki tarafın da polise başvurması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Eğer iddia edildiği gibi bir taciz olayı varsa, polis telefondaki mesajları geri döndürür ve olay aydınlatılır. Süreci yakından takip ediyoruz. Adaletin ve hukukun işlemesini istiyoruz” dedi.

Bakan, öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmen atamıyor, siyasi atama yapıyoruz diye yalan söylüyorlar” diyen Çavuşoğlu, geçici öğretmenleri yıllardır sınavı yapılan tüm branşlarda sırasına göre aldıklarını ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı icraatları ve eğitime kazandırdıklarını anlatan Bakan, deprem konusunda da bilgiler verdi. Çavuşoğlu, 128 okulun 92’sinin deprem komisyonunda görüşüldüğünü ve bu okullardan 14’ünün kullanım dışı olmasına karar verildiğini hatırlattı. 67 okulun güçlendirilmesi için ise Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını belirtti.

Okullardaki tadilat çalışmalarının uzun sürdüğü yönündeki eleştirilere yanıt veren Bakan, “Bir inşaatın iki ayda bitmeyeceği bilinmeli. Projelerin çizim süresi, ölçümleri, vizeleri ve kaynak bulunması gibi işler iki ayda tamamlanamaz” dedi.

Okullara alınan teçhizat konusunda da bilgi veren Çavuşoğlu, öğretmen atamaları ve geçici öğretmen uygulamalarına değinerek, “Sınav sırası ne ise odur. 60 puanı geçen olduğu sürece alım sıraya göre olur” ifadelerini kullandı.

Okullardaki inşaatlar tamamlanana kadar iki tam gün eğitimin devam edeceğini kaydeden Bakan, sınıf kapasitesinin tamamlanıp kademeli olarak artırılacağını söyledi. Çavuşoğlu, akran zorbalığıyla mücadeleye yönelik olarak okullarda rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni sayısını artırdıklarını belirterek, “Bu konuda ailelerin de tutumu önemlidir” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Uyuşturucu madde ve reçeteye tabi haplarla yakalanan zanlılar 7 gün tutuklu kalacak05 Eylül 2025 Cuma 12:08
  • 33 sabıkalı Ersan Tarım 449 hap uyuşturucu ile yakalandı! 1 ay cezaevinde kalacakd05 Eylül 2025 Cuma 12:07
  • KIB-TEK, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini Pazartesi günü kesecek05 Eylül 2025 Cuma 11:19
  • 51 iş yeri denetlendi, 19 iş yerine ceza yazıldı05 Eylül 2025 Cuma 11:18
  • LTB’den Osmanpaşa Caddesi için trafik uyarısı05 Eylül 2025 Cuma 10:47
  • UBP'de seçim komiteleri oluştu fakat Taçoy yok!05 Eylül 2025 Cuma 10:28
  • Basketbol Federasyonu yönetimi ve hakemlerden verimli toplantı05 Eylül 2025 Cuma 10:13
  • KIB-TEK uyardı! Elektrik borcu olanlar dikkat05 Eylül 2025 Cuma 09:39
  • CTP: Mülkiyete bağlı tutuklama ve yargı süreçleri, hukuku siyasi sorunun aracı durumuna getirdi04 Eylül 2025 Perşembe 20:33
  • UBP Seçim Komiteleri oluşturuldu04 Eylül 2025 Perşembe 19:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti