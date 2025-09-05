Çavuşoğlu: AÖA'daki skandal doğru olsaydı şu anda o öğretmen okulda olmazdı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına konuk olarak, eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde meydana geldiği iddia edilen taciz olayıyla ilgili olarak, “Skandal doğru olsaydı şu anda o öğretmen okulda olmazdı” dedi.

Çavuşoğlu, bir öğretmen tarafından taciz edildiğini iddia eden kişinin Temmuz ayında okul idaresine şikayette bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve devam ettiğini söyledi. İddia sahibinden ceza verilmesi için kanıt istediklerini ifade eden Bakan, söz konusu kişinin mesajları sildiğini söylemesi üzerine, iki tarafın da polise başvurması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Eğer iddia edildiği gibi bir taciz olayı varsa, polis telefondaki mesajları geri döndürür ve olay aydınlatılır. Süreci yakından takip ediyoruz. Adaletin ve hukukun işlemesini istiyoruz” dedi.

Bakan, öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmen atamıyor, siyasi atama yapıyoruz diye yalan söylüyorlar” diyen Çavuşoğlu, geçici öğretmenleri yıllardır sınavı yapılan tüm branşlarda sırasına göre aldıklarını ifade etti.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı icraatları ve eğitime kazandırdıklarını anlatan Bakan, deprem konusunda da bilgiler verdi. Çavuşoğlu, 128 okulun 92’sinin deprem komisyonunda görüşüldüğünü ve bu okullardan 14’ünün kullanım dışı olmasına karar verildiğini hatırlattı. 67 okulun güçlendirilmesi için ise Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını belirtti.

Okullardaki tadilat çalışmalarının uzun sürdüğü yönündeki eleştirilere yanıt veren Bakan, “Bir inşaatın iki ayda bitmeyeceği bilinmeli. Projelerin çizim süresi, ölçümleri, vizeleri ve kaynak bulunması gibi işler iki ayda tamamlanamaz” dedi.

Okullara alınan teçhizat konusunda da bilgi veren Çavuşoğlu, öğretmen atamaları ve geçici öğretmen uygulamalarına değinerek, “Sınav sırası ne ise odur. 60 puanı geçen olduğu sürece alım sıraya göre olur” ifadelerini kullandı.

Okullardaki inşaatlar tamamlanana kadar iki tam gün eğitimin devam edeceğini kaydeden Bakan, sınıf kapasitesinin tamamlanıp kademeli olarak artırılacağını söyledi. Çavuşoğlu, akran zorbalığıyla mücadeleye yönelik olarak okullarda rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni sayısını artırdıklarını belirterek, “Bu konuda ailelerin de tutumu önemlidir” dedi.