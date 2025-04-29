Çavuşoğlu: İlahiyat Koleji kurulmasına karşı eylemler yapıldı, ancak kurdele kesimine CTP de katıldı

Çavuşoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali’nin şahsiyet ve Disiplin Tüzüğü hakkında eleştirilerine karşılık vererek, "İlahiyat Koleji kurulmasına karşı eylemler yapıldı, ancak kurdele kesiminde siz vardınız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis konuşmasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali'nin konuşmasına yanıt verirken, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) biat etmekle suçlanabileceğini ancak kendilerinin de cevap verme hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, CTP'nin Disiplin Tüzüğü'ne benzer şekilde geçmişteki tartışmaları ve gerçekleşen eylemleri hatırlatarak, "Bu ülkede İlahiyat Koleji kurulmasına karşı dünya kadar eylem yapıldı, ancak kurdele kesiminde siz vardınız" dedi.

Çavuşoğlu, İlahiyat Koleji'nde olduğu gibi, yeni açılan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, yeni Meclis binası ve Disiplin Tüzüğü konularında da farklı anlamlar yüklenerek çeşitli imalarda bulunulduğunu, ancak geçmiş örneklerden yola çıkıldığında buna gerek olmadığını belirtti.