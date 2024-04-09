Çeçenistan lideri Kadirov, yüksek ve yavaş tempolu müzikleri yasakladı

Çeçenistan'ın bu kısıtlaması çok sayıda şarkı ve müzik türünün yasaklanacağı anlamına geliyor.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 'çok hızlı' ya da yavaş olarak değerlendirilen müzikler yasaklandı.

Rus basının aktardığına göre Kültür Bakanı Musa Dadayev tüm müzikal, vokal ve koreografik bestelerin dakikada 80 ila 116 vuruş (BPM) arasında değişen bir tempo ile sınırlandırılması kararını açıkladı.

Kültür Bakanı Dadayev, bu kararla Çeçen müzik ve dans eserlerinin "Çeçen zihniyeti ve müzik ritmi" ile uyumlu olmasını sağlayarak "Çeçen halkının kültürel mirasını halkımıza ve çocuklarımızın geleceğine taşımayı" amaçladığını sözlerine ekledi

Sanatçılara, kriterlere uymayan müziklerini yeniden yazmaları için 1 Haziran'a kadar süre verildiği ve müziklerinin elden geçirilmemesi halinde halka açık olarak icra etmelerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Birçok batı müziği yasaklanabilir

Yeni uygulama Çeçen lider Ramazan Kadirov'un, Kültür Bakanı Dadayev'e Çeçen müziğinin "Çeçen zihniyetine uygun" hale getirilmesi talimatı üzerine hayata geçirildi.

Ramazan KadirovMusa Sadulayev/AP

Çeçenistan'ın yeni müzik standardı, günümüz pop müziğinin yanı sıra elektro, rave, dubstep ve tekno müzik gibi daha yüksek BPM'ye sahip olan müziklere kıyasla nispeten daha yavaş.

Çoğu pop şarkısı, akılda kalıcı ve dans edilebilir bir ritim yaratmak için yaygın olarak kullanılan bir tempo olan 100 ila 130 BPM arasında değişiyor.

Bu nedenle yeni karar, birçok modern batı müziğinin muhafazakar İslam toplumunda halka açık yerlerde çalınmasının yasaklanacağı anlamına geliyor.

Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alan ve nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan Çeçenistan'da son yıllarda LGBTQ+ karşıtı bir şiddet dalgası yaşanıyor.