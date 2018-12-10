Çeler: "Özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği ile ilgili hazırlanan tüzük Başsavcılıkta bekliyor."

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete açılması, çalışma hayatındaki denetimler ve istihdam konularında açıklamalarda bulunan Zeki Çeler, 2019 yılında sosyal sigortalarda gerçek maaş üzerinden yatırım yapılması yönünde yeni bir yasa değişikliği önerisi hazırlandığını ve yapılacak değişiklik ile ciddi denetimlerin başlayacağını söyledi.

Çeler: " Ocak ayından itibaren özel sektörde sigorta primlerini gerçek maaş üzerinden yatırmayanlara Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından resen işlem yapılacak. Emekçinin gerçek maaşı üzerinden yatırımını yapmayanlara hiç affım olmayacak."

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali durumu hakkında bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, Daire’nin özel bankalara olan borcunun yaklaşık 145 milyon TL’ye indiğini ve aktif pasif sigortalı oranında 2.97’ye ulaşıldığını açıkladı.

Yalnızca kayıt dışılık denetimleri değil sigorta yatırımları konusunda da göreve geldikleri tarihten itibaren ciddi denetimler yaptıklarının altını çizen Bakan Çeler, özellikle özel sektörde çalışan emekçilere gerçek maaş üzerinden sigorta primi yatırımı yapmayan işverenlerle ilgili Meclis’te Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları’nın görüşüldüğünü; Sigortalar’a resen işlem yapma yetkisini veren değişikliğin hayata geçirileceğini ve Ocak ayından itibaren Sigortalar tarafından resen işlem yapılacağını ifade etti.

Çeler, çalışanlarına gerçek maaş üzerinden yatırım yapmayan işyerlerine hiç affının olmayacağını önemle vurgulayarak , görevi devralırken söylediği "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasalar üzerindeki ağırlığını her kesim üzerinden hissedecek " sözünü yineledi.

Çeler: " TOCED’de esas hedef: Toplumsal Cinsiyet Odak Noktalarının Oluşturulması "

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin Bakanlık hizmet binasında faaliyete başlaması için çalışmaların tamamlandığına değinen Çeler; esas hedefin TOCED altında toplumsal cinsiyet odak noktalarının oluşturulması ve bu odak noktaları ile ilgili kurumlarda yasal mekanizmalara işlerlik kazandırılması olduğunu ifade etti.

TOCED’in kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesi ve kadınlara fırsat eşitliğinin sağlanacağı alanların yaratılması amacıyla da çalışmalarda bulunacağına işaret eden Çeler; kadına yönelik şiddette mücadelede alınacak tedbirler arasında Alo 183 hattını daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti. Bakanlık olarak daha önce yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın ikincisinin Ocak ya da Şubat ayında yapılmasını planladıklarını belirten Çeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daire’sinin taleplerinin belirleneceğini ifade etti.

Mali yöndenden bütçede sadece kalemi açık olsun diye TOCED’e cüzi bir miktar konulduğunu ancak Maliye Bakanlığını’nın Daire’nin mali yönden de ihtiyaçlarının karşılanması destek vereceğini anımsatan Çeler, TOCED çatısı altında odak noktalarında görev yapacak kişiler vasıtasıyla eğitimlere başlanacağını, ilgili sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılacağını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda; Barolar Birliği ile imzalanan protokol ile, ekonomik yönden ihtiyaçlı kadınlara adli yardım desteği verildiğini; şiddete uğrayan kadınlara Lefkoşa Türk Belediyesi aracılığıyla barınma hizmeti sağlandığını ifade eden Çeler, Bakanlık olarak Başbakanlıktan sığınma evi ile ilgili bir yer talep edildiğini belirterek onaylanması halinde ilgili çalışmalara başlanacağını açıkladı.

TOCED Yasası kapsamında Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışıldığına dikkat çeken Çeler, Alo 183’e gelen ihbar ve yardım taleplerin polise bildirildiğini ve Polis’in müdahale ettiğini söyledi.

Çeler: "2019 yılında sosyal hizmetler alanındaki projeleri hayata geçirmek önceliğimiz olacak"

Sınırlı personel sayısı ve 1977’ den beri değiştirilmeyen teşkilat yapısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugünlere geldiğini vurgulayan Çeler : Bütçenin el verdiği miktarda hareket edebiliriz. Ekonomik kriz koşullarının olduğu bir ortamda kendi yerel kaynaklarımızla hedeflediğimiz tüm projeleri hayata geçirmemiz mümkün değil. Gerekli kaynağı sağlamak adına Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mevkidaşımdan özellikle sosyal hizmetler alanında çocuk yuvası, sığınma evi ve engelsiz yaşam evi ile ilgili neler yapabileceğimiz konusunda destek istedik; görüş alışverişinde bulunduk. Bu konularda iki kardeş ülke olarak bu tür yatırımları işbirliği içinde nasıl yapabiliriz konusunda sürekli istişare ediyoruz " dedi.

Engelsiz yaşam evinin ikinci etabına başlanması için gerekli adımlar atıldığını ve 2019 yılı içerisinde yaşam evini hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çeler; Lapta Huzurevi ile ilgili Mayıs ayında Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’na proje yarışması ile ilgili taleplerini ilettiklerini söyledi . Çeler, yeni huzurevinin maliyeti için yaklaşık 20 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu da açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile, Kalkanlı’daki otelin yaşlı bakım evi olarak kullanılması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Bakanlığı’na devredildiği bilgisini veren Çeler; İhtiyat Sandığı’na bağlı İstihdam Destek Fonu’ndan kaynak ayrıldığını ve orada istihdam garantili hasta bakıcı eğitimi verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na maddi destek sağlandığını söyledi. Çeler, hastanelerdeki Türkmen hasta bakıcı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla Bakanlık olarak böyle bir projeye destek verdiklerini ifade etti.

Çeler: "Özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği ile ilgili hazırlanan tüzük Başsavcılıkta bekliyor."

Özel sektörde çalışanlara ek maaş desteği verilmesi amacıyla Bakanlığı tarafından hazırlanan tüzüğün İki aydan beri başsavcılıkta beklediğine dikkat çeken Çeler: Söz konusu düzenleme bizim için çok elzemdir. Başsavcılıktan görüş bekliyoruz. Ülkede yaklaşık elli bin kusura yakın yabancı işgücü var. Biz yabancı işgücünü ülkemize ithal ediyoruz ve ülke ekonomisinden ciddi bir para yurtdışına gidiyor.300 milyon dolara yakın bir para her yıl bu ülkeden yurtdışına gidiyor. Bu rakam küçümsenecek bir rakam değil. Kendi ekonomimizi canlandırıp kendi vatandaşımızı istihdam edecekken biz maalesef emekçi ithali ile kendimizi bu noktalara getirdik. Tüzüğü hayata geçirmek için bekliyoruz. Kaynak ihtiyat sandığına bağlı istihdam destek merkezinden biriken fondan sağlanacak. " şeklinde konuştu.

Söz konusu fonun emekçinin alın teri ile kazandığı paranın alındığı ve biriktiği bir fon ya da yurtdışından gelen emekçilerin hakkının yenildiği bir fon olmadığına dikkat çeken Çeler, İstihdam Destek Merkezi’nde biriken paranın yurtdışından getirilen işçiler adına işveren tarafından yatırılan para olduğunu söyledi ve emekçinin hakkı yeniliyor eleştirilerinin yersiz olduğunu ifade etti.

İLO sözleşmelerinde ve dünyanın bir çok ülkesinde ihtiyat sandığı diye bir fonun olmadığını, ihtiyat sandığının KKTC’ye özgü bir işçi tasarruf mevduatı olduğunu belirten Çeler, İstihdam Destek Merkezi fonunda biriken paranın yabancı işçilerin eksilttiği her yerli istihdam için işveren tarafından biriktirilen para olduğu yineledi ve bu kaynağın her yıl 8 milyon TL arttığını söyledi.

2 yıl boyunca öze sektörde çalışanlara ek maaş desteği verileceğini ifade eden Çeler; "İki yıl süreyle. emekçiye maaş desteği işverene de yatırım desteği vereceğimizi söylüyoruz; tabi bunun belli kıstasları var, sendikalaşma bu kıstasların başında geliyor. Bu konuda fayda görecek kurumlar, örneğin turizm ve hizmet sektöründeki kurumlar buna sıcak bakıyor. " ifadelerini kullandı.