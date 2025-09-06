  • BIST 10729.49
Çeler’den Üstel’e sert tepki: “Onuru çiğnenen gençler bu zihniyete hesap soracak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Başbakan Ünal Üstel’in partililerine yönelik söylediği iddia edilen “Yazılıyı geçsinler, sözlüde Cumhurbaşkanımızla yardımcı oluruz” sözlerine sert tepki gösterdi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Başbakan Ünal Üstel’in partililerine yönelik söylediği iddia edilen “Yazılıyı geçsinler, sözlüde Cumhurbaşkanımızla yardımcı oluruz” sözlerine sert tepki gösterdi.

Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerin gençlerin onurunu zedelediğini belirterek, “Bu ahlaktan yoksun zihniyet kendini daha ne kadar açık edecek?” dedi.

Üstel’in sözlerini “rezillik” olarak niteleyen Çeler, hükümetin kendi çevresine ayrıcalık tanırken toplumun geri kalanını mağdur ettiğini savundu. Çeler, “Gözümüzün içine baka baka ‘Benden değilsen yaşatmam’ diyen bu hoyratlığa sessiz kalınırsa nefes almamıza bile izin vermeyecekler” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çeler, yaklaşan seçimlere işaret ederek, “Bu saatten sonra Kıbrıs sorunu ya da ideoloji konuşmaya gerek yok. Sadece bu cümle bile 19 Ekim’de ne yapılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

