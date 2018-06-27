Çeler:Eylem yapanların yanındayım ancak KTAMS’ın açıklaması üzücü

Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge amirliğinde grevde olan personeli Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in ziyaret etti.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge amirliğinde grevde olan personeli

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in ziyaret etti.

Bakan Çeler bu ziyaret sonrası Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nde basına açıklamada bulundu.

Çeler, eyleme katılanların yanında olduğunu ancak KTAMS’ın yaptığı açıklamanın üzüntü verici olduğunu söyledi.

“Samimiyetim sorgulandı” diyen Çeler, “Sırf bir bakan bürokratlarını değişmedi diye eylem yapılırsa ben burada üzüntü duyarım.”ifadelerini kullandı.