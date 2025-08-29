  • BIST 11362.96
Girne-Lefkoşa ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı, alkollü sürücü tutuklandı.
Çelik bariyerlere çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Austın Leon Onyango OWINO (E-22) 138 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 505 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Austın Leon Onyango OWINO, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

 

