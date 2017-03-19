Cem Yılmaz'ın son filmi "Arif ve 216"'nın fragmanı yayınlandı!

Cem Yılmaz, 2018 yılında yayına girecek olan 'Arif V 216' filminin fragmanını ilk kez paylaştı. İşte yeni filminin fragmanı...
19 Mart 2017 Pazar 16:37
Cem Yılmaz merakla beklenen Arif V 216 filminden ilk tanıtımı 140 saniye olarak paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz, yeni filminin fragmanını ilk kez görücüye çıkarttı. Merakla beklenen ‘Arif V 216’ filmiyle ilgili daha önce de film afişini paylaşan Cem Yılmaz son filminin 2018 yılında yayına gireceğini açıkladı.
GORA ve AROG filmlerinin devamı olan ‘Arif V 216’nın fragmanı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından izlendi.
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