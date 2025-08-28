  • BIST 11448.13
Cemal Alpcan’a 9 ay hapis cezası verildi

Cemal Alpcan’a 9 ay hapis cezası verildi
Cemal Alpcan’a 9 ay hapis cezası verildi

Güzelyurt Bölgesinin tanınmış iş insanlarından, son dönemde Galatasaray Spor Kulübüne sponsorluğu ile adından söz ettiren Alpcans şirketinin direktörlerinden Cemal Alpcan uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından suçlu bulunup mahkûm edildi. Sanık Cemal Alpcan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen karar duruşmasında mahkeme heyeti aleyhine getirilen suçlardan mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanığın işlemiş olduğu suçun türüne ve 2024 yılında benzer suçlardan suçlu bulunup mahkûm edilmesini de dikkate alarak, Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi, yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini, bu nedenle bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti kararda Uyuşturucu suçlarının ciddiyeti, vahameti ile ilgili Yüksek Mahkeme kararlarını dikkate alarak ve sanık lehine ve aleyhine olan hususları da değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 9 ay hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.

