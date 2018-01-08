Çetin Sadeli 'tik'lenme rekoru kırdı

Parlamento seçimlerinin en renkli adayı, Ada’nın sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli bağımısz adaylar arasında en çok oy alan isim oldu.

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde açıklanan sonuçlara göre bağımsız vekil adayı Çetin Sadeli 3,172 oy aldı.

KKTC’de dün yapılan parlamento seçimlerinin en renkli adayı, Ada’nın sosyal medya fenomeni Çetin Sadeli bağımısz adaylar arasında en çok oy alan isim oldu.

Bağımsız milletvekili olarak seçimlerde adaylığını koyan Çetin Sadeli, sosyal medyada yaptığı propaganda ile dikkat çekmişti.

Çetin Sadeli 3,172 oy alarak diğer bağımsız adaylara deyim yerindeyse tur bindirdi.

Sadeli, “Ben seçildikten sonra tüm yeyiciler benim liderliğimde toplanacak, iktidara geleceğik, hep birlikte yeyceyik” demişti.