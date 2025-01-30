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Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası, KKTC’nin egemenliğini simgeleyecek

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KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaatı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası’nda incelemelerde bulundu.
Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası, KKTC’nin egemenliğini simgeleyecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası’nda incelemelerde bulunarak, yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirileceğini söyledi, “Adanın mührü olarak KKTC’nin egemenliğini ve ortak geleceğimizi simgeleyecek” dedi.

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaatı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası’nda incelemelerde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yakın bir tarihte Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunulacak bu kıymetli eserler, adanın mührü olarak KKTC’nin egemenliğini ve ortak geleceğimizi simgeleyecek” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Açılış öncesi hazırlıklarını değerlendirdiğimiz bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’ne ve Cumhurbaşkanlığına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan, Cevdet Yılmaz’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar ve bürokratlar da eşlik etti.

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