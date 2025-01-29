Cevdet Yılmaz: Kalkınma Planı, Kıbrıs Türkünün refahı için önemli bir zemin oluşturacaktır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel'in katılımı ile “KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Toplantısı” düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın toplantıda gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

- KKTC’de bugüne kadar üç kalkınma planı hazırlanıp, hayata geçirilmiştir. Planlı kalkınma anlayışının KKTC’de öne çıkmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim.

-Yeniden plan yapılmasından mutluluk duyuyorum.

-Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, kökleri tarihin derinliklerine uzanan bir kardeşlik hikayesidir. Bu hikaye inanç ve kararlılıkla yazılmıştır.

-Türkiye ile KKTC arasında her alanda iş birliği sürüyor. Hazırlanan bu plan inanıyorum ki hem iş birliğimize alt yapı sunacak hem de Kıbrıs Türkünün refahı için önemli bir zemin oluşturacaktır.

-Her zaman bir yol haritası olmalıdır, planlama çok önemlidir. Kalkınma, geleceğin de yol haritasıdır. Bugün yeniden bir plan yapılmasından mutluluk duyuyorum.

-Kıbrıs Türk halkı en zor günlerde bile hakları için mücadele etmiş, onurundan özgürlüğünden asla taviz vermemiştir. Bugün bu azim KKTC’nin bayrağında hayat bulmakta, bağımsızlığın ve gururun bir sembolü olarak dalgalanmaktadır.

-Bağımsızlık kavramını iki türlü anlamak mümkün. Bir tanesi hukuki bağımsızlık, ikincisi reel anlamda bağımsızlık. Hukuki olarak ne kadar bağımsız olursanız olsun, kurumsal yapıda güçlü değilseniz bağımsızlığınız kağıt üstünde kalmaya mahkumdur. Bu iki bağımsızlık hareketini savunmak zorundayız.

-Türkiye ve KKTC her zaman gönül ve kader birliği içinde olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.

-Kalkınma Planı hazırlıkları karşılıklı iş birliği ve gönül birliği temelinde gerçekleşmiştir.

-Uzun yıllar Kalkınma Bakanı olarak görev yaptım. Kalkınma sadece ekonomiden ibaret değildir. Kalkınma ekonomik büyüme ile birlikte sosyal dengeyi içeren ve çevreyi içeren bir kavramdır. Yani büyüyeceksiniz, büyümenin nimetlerini eşit dağıtacaksınız, nesiller arasında adalet dağıtacaksınız. Sadece bugünkü nesli değil, ileri nesli de düşünerek onlara miras bırakacaksınız. Bir dördüncüsü de yönetici. Tüm bunları yaparken etkin işleyen yönetici kavramını da geliştireceksiniz.

-Ülkemiz KKTC’ye teknik düzeyde destek sağlamıştır.

-Plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 19 bin Doları aşması ön görülmektedir. Temel vizyon istikrarlı ve güçlü bir büyüme gösteren bir KKTC inşa etmektir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kalkınma Planı’nın detaylarına da işaret etti.