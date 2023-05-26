Çevreciler, bir dev şirketin daha hissedar toplantısını bastı

Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler bu sabah Fransız enerji devi TotalEnergies'in yıllık hissedar toplantısını bastı.
Şirketin hissedarlarının yıllık toplantısını engellemeye çalışan çevreciler, binaya girişleri durdurdu. Ellerinde pankartlarla slogan atan kalabalığa polis gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
Bir anda ortalığın karıştığı olaylarda polis, göstericileri binadan uzak tutmak için büyük çaba harcadı. Polisler toplantı için gelen Total hissedarlarını binaya güçlükle sokabildi.
TotalEnergies'in bugünkü toplantısında, hissedarların fosil yakıtların azaltılmasına yönelik yeşil enerji çözümlerini oylaması bekleniyor.
Londra'da da salı günü petrol şirketi Shell'in yıllık toplantısı, çevrecilerin eylemleri nedeniyle gecikmiş, bina önünde büyük arbede yaşanmıştı.
İngiliz polisi ellerinde “Shell'i kapatın” yazılı pankartlar taşıyan göstericileri karga tulumba taşıyarak alandan uzaklaştırmıştı.
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