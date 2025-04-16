Cezaevinde rahatsızlanan Tevfik Kuyucuoğulları, hayatını kaybetti

Lefkoşa ve İskele’de biri cezaevinde olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 15 Nisan 2025 tarihinde sabah saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa Eski Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunan 54 yaşındaki Tevfik Kuyucuoğulları aniden fenalaştı. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuyucuoğulları, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

77 YAŞINDAKİ VOLKAN LAVKAN EVİNDE FENALAŞTI

Aynı gün saat 19.30 sıralarında ise Lefkoşa’da sakin 77 yaşındaki Volkan Lavkan, evinde aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Lavkan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Lavkan’ın ölüm sebebinin de yapılacak otopsiyle kesinleşeceğini bildirdi.

İSKELE’DE ÖLÜ BULUNAN AYKAN’IN ÖLÜM NEDENİ TETKİKLERLE BELİRLENECEK

Öte yandan, 14 Nisan 2025 tarihinde İskele’deki evinde ölü olarak bulunan 52 yaşındaki Yıltan Aykan’ın otopsisi tamamlandı. Ancak Aykan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.