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Cezaevi'ne gönderildi... "Tüm uyuşturucu bana ait"

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Lefkoşa’da meydana gelen 'kokain hintkeneviri,methamphetamine, uyuşturucu madde içeren hap ithal, alma, tasarruf ve verme' suçlarından tutuklanan zanlılar A.F.A ve F.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Cezaevi'ne gönderildi... "Tüm uyuşturucu bana ait"

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11.03.2025 tarihinde saat 21.45'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa'da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda  A.F.A'nın kullanımında  F.D'nin yolcu olarak bulunduğu UZ 558 plakalı araçta yapılan arama neticesinde; tasarruflarında 20 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu, 4 gram ağırlığında Kokain, 6 adet uyuşturucu madde içeren hap, yaklaşık bir gram 500 miligram ağırlığında Hintkeneviri ve içerisinde yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Hint Keneviri türü olan plastik öğütücü ile 500 Euro ve 5 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, beklenen analiz sonucunun çıktığını belirtti.

Polis, zanlı A.F.A'nın uyuşturucu suçundan hapis yattığını, ayrıca 6 ay önce tahliye olduğunu, bunun yanı sıra askeri yasak bölgeyi ihlal ve mahkeme emrine riayetsizlik suçları işlediğini de söyleyerek, tutuklu yargılanmasını, F.D'nin ise sabıkası olmadığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis, ayrıca A.F.A'nın ifadesinde tüm uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı A.F.A'nın 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, zanlı F.D'nin  ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 60  bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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