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Cezaevine gönderildiler

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Lefkoşa’da 30 gram yasaklı madde ele geçirildiği Kırmızı Işık operasyonu kapsamında yargılanan Nathaniel Samson ile Kelvin Emeke hakkındaki dava karara bağlandı.
Cezaevine gönderildiler

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Nathaniel Samson’a bir buçuk yıl, Kelvin Emeke’ye ise iki yıl hapis cezası verildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Cemaller okudu.

Başkan, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan LH 576 plakalı aracın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu, arama yapılacağı esnada araçta yolcu olarak bulunan Kelvin Emeke’nin koşarak kaçtığını söyledi. Başkan, araçta yapılan aramada ön koltuğun altında 28 ayrı paket halinde 30 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, sürücü Nathaniel Samson’un tutuklandığını belirtti. Başkan Cemaller, Nathaniel Samson’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kelvin Emeke’den aldığını söylediğini belirtti. Başkan, verilen ifade üzerine Emeke’nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu olan hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini kaydetti. Başkan Cemaller, yapılan muhaceret kontrolünde Samson’un 16 Ekim 2023 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Emeke’nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirtti. Başkan, uyuşturucu suçlarının gün geçtikçe yaygınlaşan ve toplumda endişe yaratan suçlardan olduğuna vurgu yaparken, sanık Kelvin Emeke’nin 30 gramın yanı sıra 64 gram uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçundan da bir dava dosyası daha oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Mahkeme Başkanı, her iki sanığın da uyuşturucuyu tasarruf ve satma saiki ile bulundurmalarını ceza da ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate aldıklarını söyledi.

Başkan, ayrıca Samson’un dokuz aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu oluşunu lehine değerlendirdiklerini dile getirdi. Sanıkların lehine  ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Cemaller, Nathaniel Samson’a bir buçuk yıl, Kelvin Emeke’ye ise iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

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