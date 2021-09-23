Cezayir hava sahasını kapattı: Türkiye de etkilenecek

Cezayir Yüksek Güvenlik Konseyi, dün gece ülkenin hava sahasının Fas'a ait bütün sivil ve askeri hava araçlarına kapattığını duyurdu. Bu karardan Türkiye uçuşlarının da etkileneceği duyuruldu.

Dün gece Cezayir Yüksek Güvenlik Konseyi, ülkenin hava sahasını Fas’a ait sivil ve askeri hava araçlarına kapatma kararı aldı. Bu kararı Cezayir Cumhurbaşkanlığı duyurdu. Cezayir ve Fas, yaklaşık bir ay önce diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

Yapılan açıklamada, “Fas tarafının devam eden provokasyonları ve saldırgan tavrı sebebiyle bu karar alınmıştır” denildi. Öte yandan karardan etkilenecek hava araçları arasında Fas kayıt numarasına sahip uçakların da olduğu belirtildi.

Faslı yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Fas’ın devlet havayolu şirketinden kaynaklar bu durumdan etkilenecek rotaları da duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan Air Maroc’tan kaynaklar bu kapanma kararının haftada sadece 15 uçuşu etkileyeceğini söyledi.

Kaynaklar, bu kapanmanın Tunus, Türkiye ve Mısır ile ülke arasındaki uçuşları etkileyeceğini belirtti. Bu kapanma kararının etkisinin büyük olmayacağını açıklayan yetkililer, “Uçaklar Akdeniz üzerinden rotasını değiştirebilir” dedi.

ELÇİNİN AÇIKLAMALARI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Cezayir, geçen ay Fas ile diplomatik ilişkilerini “saldırgan tavırlar” dolayısıyla kesme kararı almıştı. Fas’ın New York temsilcinin Cezayir’deki Kabile bölgesinin bağımsızlığını ilan etmesi gerektiğine dair açıklamalarından sonra bu hamle gelmişti.

Cezayir yönetimi ayrıca Fas’ın, terör örgütü olarak ilan edilen MAK isimli ayrılıkçı gruba destek verdiğini de öne sürmüştü. Fas ise Cezayir’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve “absürt” olduğunu duyurmuştu.

GEÇEN YIL İLİŞKİLER DAHA DA KÖTÜ OLDU

İki ülke arasındaki ilişkiler uzun bir süredir kötü durumdaydı fakat geçen yıl Batı Sahra üzerinden taraflar karşı karşıya geldi.

Fas, Batı Sahra’yı kendi parçası olarak görürken Cezayir destekli Polisario Cephesi de bölgede hakimiyet kurmak istiyor.