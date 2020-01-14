  • BIST 121.423
  • Altın 291,874
  • Dolar 5,8830
  • Euro 6,5419
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Chına Bazaar’dan Sağlık Bakanlığı’na 50 tekerlekli sandalye

» »
China Bazaar'ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, Sağlık Bakanlığı’na 50 adet tekerlekli sandalye bağışladı.
Chına Bazaar’dan Sağlık Bakanlığı’na 50 tekerlekli sandalye

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Choudhry, tekerlekli sandalyeleri teslim ederken yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile gerekli her noktada işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuşmasında, iş insanlarının sağlığa yaptığı ve yapacağı desteklerin çok önemli olduğunu, kurum ve kuruluşların yardımlarıyla eksiklerin daha hızlı giderilebileceğini söyledi ve Choudhry’e teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son DAKİKA: Yine o kavşak, yine kaza14 Ocak 2020 Salı 17:25
  • Arıklı: “Elektrik ve akaryakıta zam gelirse kıyamet kopar; vekiller kaçacak delik arar”14 Ocak 2020 Salı 17:22
  • Taçoy: “Elektrikte zam yapma niyetim yok ancak ne kadar süreceğini söyleyemem”14 Ocak 2020 Salı 17:17
  • Bakanlar Kurulu toplandı14 Ocak 2020 Salı 17:14
  • İşte teşvik belgesi alan yatırımlar14 Ocak 2020 Salı 16:45
  • Özersay: “Cumhurbaşkanı partiler üstü ve halkın tüm kesimlerine eşit mesafede durabilen birisi olmalı”14 Ocak 2020 Salı 16:01
  • İskele bölgesinde yarın yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak14 Ocak 2020 Salı 15:37
  • KTAMS, süt ve tüp gaza yapılan zamları eleştirdi14 Ocak 2020 Salı 15:27
  • Belediyeler Birliği Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 36. yıl dönümünde andı14 Ocak 2020 Salı 15:12
  • Sağlık okuryazarlığı seferberliği başlıyor14 Ocak 2020 Salı 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti