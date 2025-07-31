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Chobani sponsorluğu Türkiye'yi karıştırdı! işte tartışılan sözler

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Fenerbahçe ve Chobani arasındaki tarihi sponsorluk anlaşması tartışmaların fitilini ateşledi. Chobani şirketinin ahibi Hamdi Ulukaya'nın imza töreninde kullandığı ifadeler Türkiye'yi karıştırdı.
Chobani sponsorluğu Türkiye'yi karıştırdı! işte tartışılan sözler

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki tarihi sponsorluk ülke genelinde tartışmalara sebep oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani şirketinin Erzincanlı sahibi Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla yapılan imza törende kullanılan ifadeler tepkilerin odağı oldu.

'TÜRKİYELİLER' DEDİ TARTIŞMA BAŞLADI

Stadyum ve Avrupa kupalarındaki forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşmanın imza töreninde Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ifadeleri büyük tartışmalara sebebiyet verdi. 

Ulukaya, toplantıdaki konuşmasında "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" ifadeleri ile başlarken 'Türk Milleti' yerine 'Türkiyeliler' tabirini kullandı. Bu sözler sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

ESKİ İFADELERİ GÜNDEM OLDU

Anlaşmanın ardından Hamdi Ulukaya'nın ABD'de Chobani şirketini kurduğu yıllarda verdiği bir röportajı da yeniden gündeme getirdi. Kürt kökenli olan Ulukaya'nın söz konusu dönemde ABD'ye geliş sürecini "Kürtler, Türkiye'de insan hakları ihlallerine maruz kaldı. Köyleri bombalandı ve boşaltıldı" ifadeleri ile açıkladığı röportaj yeniden sosyal medyada paylaşıma sokuldu.

Bu nedenle, Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşması Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi açılım süreci ile ilişkilendirilmesine sebep oldu.

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