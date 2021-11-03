CIA Direktörü ve Rus İstihbarat Direktörü, Moskova'da görüştü

Interfax haber ajansının haberine göre, CIA Direktörü William Burns ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin, Çarşamba günü Moskova'da yapılan görüşmelerde uluslararası terörle mücadelede ABD-Rusya işbirliğini görüştü.

Burns, ABD-Rusya ilişkilerini tartışmak için Moskova'ya ender görülen bir ziyarette bulundu; bu, karşılıklı güvensizliğe ve uzun bir anlaşmazlık sürecine rağmen her iki tarafın da görüşmeye devam etmek istediğini gösteren bir dizi üst düzey temasların en sonuncusu.

Reuters.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs