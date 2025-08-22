Ciklos yangınının nedeni fren arızası...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 09.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde seyir halinde olan A.J. (E-23) isimli sürücü, Girne istikametine doğru ilerlediği sırada Ciklos mevkiine geldiğinde aracının frenlerini aşırı kullandı. Fren ve disk mekanizmasının ısınarak patlaması sonucu kopan metal parçalar yol kenarındaki kuru otların üzerine düştü. Sıcak parçaların kuru zemine temas etmesiyle yangın başladı.
Yangın kısa sürede çevreye yayılırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis, ihmalkar davranışıyla yangına sebep olduğu gerekçesiyle sürücü A.J.’yi tutukladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.