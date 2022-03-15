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Çin: ABD, ağlarımız üzerinden Rusya'ya siber saldırı yapıyor

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, ABD'li hackerların Çin içerisinde bir ağı ele geçirerek Rusya ve Belarus'a siber saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi ve Washington'a zararlı siber faaliyetleri durdurma çağrısı yaptı.
Çin: ABD, ağlarımız üzerinden Rusya'ya siber saldırı yapıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, ABD'li hackerların Çin içerisinde bir ağı ele geçirerek Rusya ve Belarus'a siber saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi ve Washington'a zararlı siber faaliyetleri durdurma çağrısı yaptı.

ABD için "dünyanın hackleme imparatorluğu" nitelendirmesinde bulunan Zao, "Çin, diğer ülkelere yapılan ABD kaynaklı siber saldırılar ve Çin'in burada tramplen olarak kullanılması konusunda endişeli" ifadelerini kullandı

Çin medyasında yer alan raporlara göre, ABD'nin yanı sıra ABD ve Hollanda gibi NATO üyesi ülkelerden Çin'in bilgisayar ağına sızmalar gerçekleşti. Bu ağlar üzerinden yüzde 87'si Rusya olmak üzere başka ülkelere siber saldırı gerçekleştiği öne sürüldü.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Rusya'ya dönük siber saldırı çağrısı yaptığını hatırlatan Zao, "Ukrayna'daki durum çerçevesinde, bunun gibi hamleler uluslararası toplumu yanlış yönlendirme ve yanlış bilgi yayma gibi olumsuz etkilere neden olabilir" diye konuştu.

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