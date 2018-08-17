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"Çin, ABD'ye nükleer saldırı hazırlığında"

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Pentagon, Çin'in hava ve deniz kuvvetleriyle bombardıman düzenleme kabiliyetini son 3 yılda süratle geliştirdiğini ve tatbikatlarının muhtemelen ABD ile müttefiklerine saldırıya yönelik olduğunu iddia etti.
"Çin, ABD'ye nükleer saldırı hazırlığında"

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Çin Silahlı Kuvvetleri ile ilgili Kongre'ye sunduğu raporu manşete taşıyan CNN International, Çin'in yüksek menzilli ağır bombardıman uçaklarıyla ABD'ye nükleer saldırı düzenlemeye yönelik kabiliyetlerini geliştirdiği iddiasıyla alarm zilleri çaldırdı. 

Pentagon'un raporunda, Çin'in 3 yıldır ABD ve müttefiklerini vurma kapasitesini artırmasına dikkat çekildi.

Pekin'in başta Güney Çin Denizi olmak üzere denizlerdeki kritik bölgelerde üslerini artırdığı belirtildi.

Çin yüksek menzilli bombardıman uçaklarıyla ABD'ye saldırı talimi yapıldığı ileri sürülen rapora göre Çin bu uçaklara etkin nükleer kapasite kazandırmaya çalışıyor.

Pentagon, Çin'in savunma harcamalarının 2017 yılında 190 milyar doları aştığını tahminini de aktardı.

Yılbaşında Trump yönetiminin yayımladığı yeni ABD Savunma Stratejisi’nde, Çin’le uzun dönemdeki stratejik rekabetin merkezi bir önem alacağı belirtilmişti.

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