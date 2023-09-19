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Çin, Baerbock'un "diktatör" ifadesi nedeniyle Alman büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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Çin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında "diktatör" ifadesini kullanmasını, Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor'u Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto etti.
Çin, Baerbock'un "diktatör" ifadesi nedeniyle Alman büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Çin tarafı görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmazken, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Büyükelçi Flor'un 17 Eylül'de Çinli yetkililer tarafından görüşme için çağrıldığını doğruladı.

Baerbock, 14 Eylül'de ABD'yi ziyaretinde Fox News televizyonunda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı yorumda, "Putin savaşı kazanırsa bu, Çin Devlet Başkanı Şi gibi dünyadaki diğer diktatörlere nasıl bir mesaj olacaktır?" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya, "Alman tarafının abes ve son derece sorumsuzca ifadelerini reddediyor ve kınıyoruz. Olgulara ve diplomatik protokole uygun olmayan ifadeler, Çin'in siyasi onurunu ihlal eden açık bir provokasyondur." yanıtını verdi.

Sözcü Mao, Çin'in Almanya'yı diplomatik kanallardan protesto ettiğini bildirdi.

Baerbock'un ifadeleri hakkındaki soru ve Mao'nun yanıtı, Bakanlığın yayımladığı toplantının transkripsiyonunda yer almadı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'a giden Baerbock, burada basın mensuplarının sorusu üzerine, "Çin'in tepkisini not ettiğini" belirtti. Alman bakan, konuya dair yorum yapmaktan kaçındı.

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