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Çin: COVID-19 salgınında hasta sayısı ve ölümler azaldı

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Koronavirüs tedbirlerinin geçen ayın başında gevşetilmesinin ardından bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya bulunan Çin'de, hasta sayısının ve virüse bağlı ölümlerin son bir ayda azaldığı bildirildi.
Çin: COVID-19 salgınında hasta sayısı ve ölümler azaldı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) açıkladığı resmi rakamlara göre, virüse bağlı şikayetlerle hastanelere ve kliniklere başvuranların sayısı 23 Aralık 2022'de 2 milyon 860 milyon iken, bir ayda yüzde 97,8 azalarak, 23 Ocak'ta 63 bine geriledi.

Çin hükümeti, 7 Aralık 2022'de salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin sonlandırılacağını ilan etmesinin ardından, test zorunluluğu kalkmasının vakaların tespitini zorlaştırdığı gerekçesiyle vaka, hasta ve ölüm sayılarını günlük olarak açıklamayı bırakmıştı.

CDC'nin açıklamasında vaka sayısına değinilmezken, hastanelere ve kliniklere başvuranların sayısının vaka tablosunu yansıttığı varsayımıyla, salgının etkisini yitirmekte olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 5 Ocak'ta 1 milyon 630 bin ile en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçerken 23 Ocak'ta yüzde 84,8 azalarak, 248 bine düştü. Kritik durumdaki ağır hastaların sayısı da 5 Ocak'ta 128 bin iken 23 Ocak'a kadar yüzde 72 azalarak 36 bine indi.

GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI 896'YA KADAR DÜŞTÜ

CDC, 4 Ocak'ta 4 bin 273 olan günlük ölüm sayısının ise 23 Aralık'ta 896'ya düşerek yüzde 79 azaldığını bildirdi.

Kurum, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasını takip eden 8 Aralık 2022-12 Ocak 2023 tarihlerinde 59 bin 938, 13-19 Ocak tarihlerinde ise 12 bin 658 ölümün kayıtlara geçtiğini açıklamış, böylece son salgın dalgasında doğrulanan can kaybı sayısı, 72 bin 596'ya çıkmıştı.

CDC Baş Epidemiyeloğu Vu Zunyou, 22 Ocak'ta sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı açıklamada, tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede 1,4 milyarlık Çin nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğunun tahmin edildiğini bildirmişti.

RAKAMLAR GERÇEK TABLOYU YANSITIYOR MU?

Hasta ve ölüm sayıları, istatistiklerin tutulmasında uygulanan standartlara dair belirsizliğin yanı sıra, Çin nüfusunun büyüklüğü ve salgının çapı dikkate alınarak yapılan tahminlere kıyasla oldukça düşük olması nedeniyle tereddüte yol açıyor.

CDC, geçen ayın başında hastanelere yolladığı talimatta istatistiklerinin tutulmasında ise yeni standartlar getirerek yalnızca birincil ölüm sebebi virüse bağlı zatürre ve Solunum yetmezliği olan can kayıplarının Kovid-19'dan sayılacağını bildirmişti.

OMİCRON'UN BA.5.2 ALT VARYANTI HAKİM

Çin, geçen ay başında tedbirleri kaldırmasından itibaren bugüne dek tek ülkede görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

CDC, Aralık 2022'den bu yana Çin ana karasında toplanan 10 bin 165 virüs numunesinde yapılan incelemelerde, yüzde 70'in üzerinde Omicron'un BA.5.2 alt varyantına rastlandığını bildirdi.

Özellikle başkent Pekin ve yakınındaki Tiencin şehrinde hakim olan BF.7 alt varyantı, yüzde 28 ile ikinci sırada yer aldı.

Tespit edilen diğer alt varyantlar BA.5.1, BA.2.76 ve BN.1.3'nin ise her birinin vakaların binde 4'ünden azını oluşturduğu kaydedildi.

YAŞLI NÜFUSUN AŞILANMASI

Öte yandan yaşlı nüfusun aşılanmasında da ilerleme sağlandığı bildirildi. 60 yaş üstü nüfusun yüzde 96'sının iki doz aşılandığı, yüzde 92'sinin ise hatırlatma dozu yaptırdığı bilgisi paylaşıldı.

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