Çin, Covid-19 salgınından bu yana ilk kez yabancı turistlere ülkeye giriş izni verecek

Çin, Covid-19 salgınından üç yıl sonra ilk kez sınırlarını yabancı turistlere yeniden açacağını duyurdu. Bu kapsamda bütün vize türleri için işlemlerin başvurulara açıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda Çin, 15 Mart 2023 tarihinden itibaren turizm vizesi, liman vizesi ve çoklu vize muafiyeti politikaları da dahil olmak üzere yabancılar için her türlü vizeyi vermeye yeniden başlayacak.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, 28 Mart 2020'den önce verilmiş ve geçerlilik tarihleri içinde olan vizelere sahip yabancıların da Çin'e girebilecekleri belirtildi.

Çin'de pandemi öncesinde vize gerektirmeyen bölgelerin vizesiz girişe geri döneceği açıklandı. Buna güneydeki turistik Hainan adası ve Şanghay limanından geçen yolcu gemileri de dahil olacak.

Hong Kong ve Makao'dan gelen yabancılar için güneydeki üretim merkezi Guangdong'a vizesiz giriş de yeniden başlatılacak.

Öte yandan, grup turlarına izin verilen 40 ülkeyi daha listeye eklendi. Böylelikle Çin'de grup turlarına izin veren toplam ülke sayısı 60'a çıkarıldı.

Turizm sektöründen ekonomiye destek beklentisi

Ülkede Covid-19'a karşı uygulanan bu son sınır ötesi kontrol tedbirinin kaldırılması, yetkililerin geçen ay virüsün son dönemde artış göstermesine karşı zafer ilan etmelerinin ardından geldi.

Turizm sektörüne destek sağlayacak bu adımın, geçtiğimiz yıl neredeyse yarım yüzyıldır en yavaş büyüme oranlarından birini yaşayan 17 trilyon dolarlık ekonominin yeniden canlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

Pekin yönetimi, aralık ayında "sıfır-Covid" politikasından vazgeçti. Ocak ayında gelen yolcular için karantina şartlarını iptal eden ülke vatandaşlarına yurtdışı seyahatlere karşı yaptığı uyarıyı da geri çekmişti.

Çinli uçuş takip uygulaması Flight Master'a göre, 6 Mart haftasında gelen ve giden uluslararası uçuşlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 350'den fazla artarak yaklaşık 2 bin 500 uçuşa ulaştı. Yine de bu sayı 2019 seviyesinin yalnızca yüzde 17,4'üne denk geliyor.