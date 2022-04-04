Çin, Covid-19’la mücadele için Şanghay’a asker gönderdi

Çin'in finans merkezi Şanghay'da corona virüsü pandemisinin başından bu yana en büyük halk sağlığı alarmı ilan edildi. Karantina uygulamasına rağmen vaka sayılarının artmaya deva etmesi üzerine Çin hükümeti 26 milyon nüfuslu kente asker gönderme kararı aldı.

Ordu gazetesinde yayınlanan haberde, Şanghay'a 2 binden fazla Çin Halk Ordusu askerinin ve 10 binden fazla sağlık çalışanının gönderildiği açıklandı.

Şanghay'da dün 9 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Çin ordusu ve kente gönderilen binlerce sağlık çalışanı, Covid-19'la mücadele çabalarına destek verecek. Kentte binlerce kişi sabahın ilk saatlerinde test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı Şanghaylıların pijamalarıyla test merkezlerine gitmesi dikkat çekti.

Çin'in “sıfır vaka” politikası kapsamında Şanghay'da iki aşamalı karantina uygulaması 28 Mart'ta başlamıştı. Karantinada kentte yaşayanların tamamına düzenli olarak Covid testi yapılmaya başlamıştı.

Kentte çok sayıda hastane, spor salonu, konut ve diğer alanlar da karantina merkezine dönüştürüldü.